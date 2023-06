Museo della Marineria, 10.400 presenze nei primi sei mesi del 2023

L’attività del Museo della Marineria non si ferma mai e si rilancia ulteriormente con le attività estive, dopo i primi sei mesi del 2023 che sono stati molto buoni, con 10.400 presenze complessive per le visite, un dato in linea con gli andamenti registrati prima dell’emergenza sanitaria.

L’aspetto più prezioso di tutta la questione è senza dubbio quello legato alla partecipazione degli istituti scolastici provenienti dall’intero territorio romagnolo, ma anche dalle province di Bologna, Modena, Reggio-Emilia, Trento, Bolzano, Pesaro e anche altre zone. Le classi arrivate a Cesenatico per visitare il museo sono state 160 con 3.000 studenti e 800 insegnanti. Da lunedì 4 luglio ripartiranno i laboratori estivi del Museo della Marineria che andranno avanti ogni martedì fino al 5 settembre. L’appuntamento è alle ore 21 e ogni bambino potrà realizzare e portare con sè il proprio oggetto di mare per ricordare per sempre la visita. Per partecipare si consiglia di prenotare.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessora Emanuela Pedulli sono soddisfatti di questo primo bilancio dell’anno: "Il Museo della Marineria si conferma anno dopo anno una delle anime più importanti della vita culturale di Cesenatico e tiene insieme le spinte più varie, dalle mostre fino alle visite giornaliere, passando per l’accoglienza delle scuole e tutti i laboratori destinati ai bambini. Essere vivo e aperto ogni giorno significa rispettare al meglio la sua vocazione. I numeri sono davvero significativi ed è giusto soffermarsi sui dati relativi alle scuole. In sei mesi ci sono stati molti istituti presenti ed il 90 per cento ha anche usufruito dei servizi di guida e dei laboratori didattici".

