Museo della Marineria e Antiquarium aperti tutti i giorni

Il Museo della Marineria e l’Antiquarium di Cesenatico, sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno e dalle 17 alle 23. Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono telefonare in ore di ufficio allo 0547-672457, oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica museomarineria@cesenatico.it. Casa Moretti, l’importante istituto realizzato nella casa dove visse il poeta, che ogni estate ospita incontri e interessanti esposizioni, è invece aperta dalle 17 alle 23. Il biglietto per i musei è unico.