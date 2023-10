Museo della Marineria e pesca al centro di incontri e visite guidate

Il mondo della pesca e il Museo della Marineria di Cesenatico sono al centro di interessanti iniziative culturali e di informazione. In città sono stati organizzati degli incontri e anche delle visite guidate, proprio per scoprire una delle marinerie più importanti del medio e alto Adriatico. Nei punti strategici che ruotano attorno al porto canale e nel cuore del borgo di pescatori, sino a domenica si terranno diverse iniziative, tutte a partecipazione gratuita e aperte a chi desidera saperne di più su questo mondo. Il progetto è possibile grazie al Flag Costa Emilia Romagna, dove la sigla Flag è l’acronimo di Flag Fisheries local action group, cioè gruppo di azione locale nel settore della pesca.

Nella giornata di ieri al Museo della Marineria è stato allestito un punto informativo proprio per comunicare tutte le iniziative promosse dal Flag Costa dell’Emilia-Romagna, che a Cesenatico ha portato importanti finanziamenti anche per riqualificare e rilanciare l’asta di Ponente del porto canale che è quella produttiva.

Alle iniziative in programma a Cesenatico sino a domenica, ha aderito anche la scuola superiore Versari Macrelli di Cesena, con visite al porto canale Leonardesco, in piazza delle Conserve dove sono presenti tuttora le strutture interrate dove un tempo si conservavano il pesce e gli alimenti sotto il ghiaccio, alla pescheria comunale e al Museo della Marineria. In calendario ci sono anche incontri aperti al pubblico, con la presenza delle istituzioni, dell’Amministrazione comunale e anche del Centro ricerche marine di Cesenatico, che è un punto di riferimento nazionale del settore.

g.m.