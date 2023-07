Museo dell’Ecologia, boom di presenze nel primo semestre

Un 2023 positivo e ricco di traguardi per il Museo dell’Ecologia di Cesena che nel corso del primo semestre dell’anno ha registrato circa 2000 presenze tra visitatori e studenti che hanno preso parte alle mostre fotografiche su paesi, ambienti e animali, al ciclo di conferenze tematiche e alle visite guidate. Il fiore all’occhiello delle attività promosse sono state le domeniche per famiglie che, fra dinosauri, animali e supereroi, hanno suscitato vivo interesse e apprezzamento anche da parte del pubblico adulto. Forte delle tante presenze, il Museo dell’Ecologia gestito dall’Associazione Orango e collocato nella storica loggetta veneziana della Rocca Malatestiana, in vista del prossimo anno scolastico e in collaborazione con il Comune, propone una interessante serie di proposte didattiche rivolte alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Le attività comprendono una lezionelaboratorio a scelta più la visita guidata del Museo. I temi dei laboratori possono essere concordati con i docenti.

L’apertura estiva del Museo di piazzetta Zangheri, che va dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13, quest’anno mette a disposizione, su prenotazione, per qualsiasi tipo di gruppo organizzato, dai centri estivi alle associazioni, fino ai turistici, le visite animate da Roberto Fabbri con i personaggi del Doctor Roby, di Mister Bee e del Cavaliere della Rocchetta. Sono stati 20 fino ad ora i gruppi che con successo hanno usufruito di questa proposta in formato estivo, ancora a disposizione e che poi, una volta conclusa la stagione estiva, proseguirà per le scuole insieme alle domeniche dedicate alle famiglie e alle proposte didattiche alle scuole per il nuovo anno scolastico 202324.

La nuova programmazione è caratterizzata da un ampio ventaglio di proposte che tiene conto dello storico contesto malatestiana. Il nuovo percorso si chiama: “D’in sulla vetta del torrione antico” ed offre una piacevole occasione a chi visita il Museo di scoprire tracce e curiosità per collegare il glorioso passato cesenate al presente. Info e prenotazioni al 329.3903263. Programmazione su https:www.comune.cesena.fc.itproposte-didattichemuseo-ecologia.