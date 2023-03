Musica

Il duo formato da Jabel Kanuteh voce e kora (strumento a corda diffuso nell’Africa occidentale), e Marco Zanotti alla batteria e mbira (è uno strumento musicale dell’Africa sud orientale), terrà un concerto questa sera a Cesenatico. L’appuntamento è alle 21.30 al "Jazz Club" del Jam Session, per una serata evento dedicata alla musica dell’Africa. Sul palco saliranno due artisti che presenteranno "Are you strong?", il progetto che ha dato vita anche ad un album, il cui titolo deriva da un gioco di carte popolare nell’Africa Occidentale, in cui la carta più importante è l’asso. Al tempo stesso, però, questo nome esprime una domanda di senso che ci si pone nel momento in cui si vuole essere coerenti con i valori in cui si crede nell’affrontare la contemporaneità, per resistere alle sfide del quotidiano e lottare per un futuro migliore. Rispetto al loro primo disco, in "Are you strong?", le sonorità di Kanuteh e Zanotti si sono arricchite grazie all’utilizzo della mbira da parte di Zanotti ed alla presenza, in quasi tutti brani, della voce di Kanuteh.

Nel solco della tradizione mandengue, della quale la famiglia Kanuteh è ambasciatrice, il duo si muove verso una dimensione più universale, cha ha come riferimenti da una parte Fela Kuti e dall’altra alcuni degli ambiti musicali contemporanei dell’Africa e dalla sua diaspora, in un insieme tribale fatto di percussioni, ritmo e canti black.

Jabel Kanuteh, originario del Gambia, fin da bambino ha studiato la kora, uno strumento a 21 corde diffuso presso tutti i popoli Mandinka dell’Africa Occidentale, per poter esercitare il ruolo di griot, che gli proviene dal cognome della sua famiglia, ovvero di "colui che ha il dono della parola", poeta, narratore, cantore. Nel 2014 è partito dal Gambia e, dopo un lungo e duro viaggio attraverso i deserti di Niger, Mali e Libia, nel 2015 è riuscito ad approdare in Italia. Come musicista e anche come ambasciatore di pace, ha partecipato a numerosi festival prestigiosi di profilo internazionale.

Marco Zanotti, batterista e percussionista, è considerato un infaticabile sperimentatore e suona molti strumenti della tradizione africana, tra cui la mbira e il kamalen’goni. È fondatore e direttore della Classica Orchestra Afrobeat, con la quale ha registrato tre album e partecipato, fra i tanti, al festival internazionale di Glastonbury nel Regno Unito. Ha affiancato molti artisti importanti e si è esibito anche in Africa e America Latina, facendo poi esperienze anche nel teatro, nella danza e nel cinema. È consigliata la prenotazione dei posti allo 0547 404144 oppure direttamente al locale di viale Trento affacciato sui Giardini al Mare.

Giacomo Mascellani