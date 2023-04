In riviera debutta la prima edizione di Segafredo Jazz, una ricca rassegna di concerti che si terranno al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. In cabina di regia c’è l’associazione Agogica e il marchio Segafredo Zanetti della nota azienda leader nel commercio del caffè. In questo spicchio di Adriatico i privati stanno investendo nella musica come non accadeva da anni e questa è senz’altro una bella notizia. Il cartellone di Segafredo Jazz è articolato in 14 concerti che si terranno in aprile e maggio e che vedranno protagonisti grandi artisti della musica jazz a livello nazionale ed internazionale, come sottolineano i direttori artistici Fabio Nobile e Alessandro Fariselli, i quali mettono a disposizione il loro bagaglio di collaborazioni personali strette negli anni. Giancarlo Di Marco, direttore di area Segafredo Zanetti, alla presentazione della rassegna ha sottolineato la volontà di legare il marchio ad un progetto culturale centrato sul jazz.

La cantante Karima doveva essere la protagonista dello spettacolo apripista, ma ha dato forfait per motivi di salute. A sostituirla nel doppio appuntamento in programma questa sera e domani alle 21.30 è la cantante newyorchese Joyce Elaine Yuille.

Stasera verrà presentato lo spettacolo sul tema ’Blue Note’, in cui l’artista americana sarà accompagnata da Alessandro Fariselli al sax tenore, Stefano Travaglini al contrabbasso, Gabriele Zanchini al pianoforte, Massimo Morganti al trombone e Fabio Nobile alla batteria. Domani sera Joyce Elaine Yuille proporrà ’The Soul of Porter’, accompagnata dal quintetto dei Jazz Inc., formato da Alessandro Fariselli al sassofono, Massimo Morganti al trombone, Alessandro Altarocca al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria.

Nella settimana successiva, dopo il duplice sold out delle date di marzo del Festival ’Jazzenatico’, sarà nuovamente ospite per ben tre serate la cantante Rossana Casale, nelle date di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 aprile. L’artista riproporrà ’Joni’, il suo omaggio in jazz alla cantautrice Joni Mitchell, insieme ad Emiliano Begni al pianoforte, Francesco Consaga al sax soprano e flauto traverso, Ermanno Dodaro al contrabbasso e Gino Cardamone alla chitarra jazz. Sul ritorno della Casale a distanza di appena un mese, è intervenuto Fabio Nobile: "Le due serate di marzo sono andate subito sold out e avevamo una lista di attesa di duecento persone che volevano assistere al concerto dell’artista, così ci siamo spinti su tre serate in aprile, ma abbiamo già esaurito i posti. Sono segnali molto confortanti, estremamente validi saranno anche gli artisti che proporremo nelle serate successive".

Giacomo Mascellani