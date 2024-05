Musica, aquiloni e paella:. Bagnarola prepara la festa

E’ tutto pronto per la seconda edizione di "Bagnarola in Festa", un evento tanto atteso che unisce divertimento, tradizione e senso di comunità. La manifestazione è organizzata dalla parrocchia di Bagnarola, dall’associazione L’Albero della vita e dalla cooperativa Granata, con l’obiettivo di mantenere vivo lo spirito del quartiere. L’appuntamento è sabato 25 maggio, quando alle 15.30 inizierà un laboratorio di costruzione di aquiloni dedicato ai più piccoli, offrendo loro l’opportunità di esprimere la propria creatività e di godere di un momento di gioco all’aria aperta. A partire dalle 19 si accenderanno gli stand gastronomici, offrendo un ricco e variegato menù che soddisferà tutti i palati. Tra le prelibatezze proposte, spicca la famosa Paella di Cristiano e Matteo, insieme a piatti della tradizione romagnola e ricette appositamente pensate per i vegetariani. Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, si esibirà dal vivo la "FourManton Band".

Il presidente del Comitato di zona di Bagnarola, Matteo Cantoni, crede in questa giornata di aggregazione del rione al confine con le campagne di Cesena: "Bagnarola in Festa è più di un semplice evento, perchè rappresenta un’occasione per rafforzare i legami all’interno della nostra comunità, celebrare la ricchezza delle tradizioni locali e creare memorie indelebili. Per questo invitiamo tutti i residenti e gli amanti della buona cucina e della musica, ad unirsi a noi per una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione".

g.m.