"Musica contemporanea? Sfatiamo la diffidenza"

di Raffaella Candoli

È con la musica contemporanea e con una prima assoluta, il prossimo appuntamento del Bonci, che stasera alle 21, ospita ’Sentieri Selvaggi’, l’ensemble fondato da Carlo Boccadoro che dirige Andrea Dulbecco al vibrafono e percussioni, Paola Fre al flauto, Mirco Ghirardini clarinetto, Andrea Rebaudengo pianoforte, Piercarlo Sacco violino, Aya Shimura violoncello. Sarà anche la preziosa circostanza per assistere alla prima esecuzione assoluta, di tre brani da Juke Box, il disco sperimentale di Franco Battiato pubblicato dalla Ricordi nel maggio 1978, mai eseguiti in concerto: Campane, per voce, violino e pianoforte; Hiver per voce e pianoforte; Martyre Celèste per 2 violini. Il gruppo di musicisti si forma nel 1997 a Milano e prende il nome da un’idea di Boccadoro, insieme a Filippo Del Corno e Angelo Miotto che curano in quegli anni una trasmissione a Radio Popolare, dal titolo Sentieri selvaggi. Il proporre l’ascolto di compositori come Berio, Xenakis e Arvo Pärt, suscita la curiosità e il gradimento del pubblico che fino a quel momento aveva ascoltato prevalentemente cantautori, pop, rock e jazz.

Carlo Boccadoro, lei si è diplomato in Pianoforte e composizione al Conservatorio ’Verdi’ di Milano, ha una formazione classica, ma prende le distanze dalla musica antica?

"Assolutamente no, la adoro. Ma la produzione contemporanea va ascoltata e proposta, sfatando la diffidenza, o il concetto che sia difficile od ostica. L’unica musica che non conosco è il liscio, che non ho avuto modo di approfondire sebbene abbia insegnato per due anni percussioni in Conservatorio a Cesena, unica mia docenza istituzionale, che risale a non ricordo più quanti anni fa".

Della radio lei ha conservato il modo di proporre la musica contemporanea, poiché prima di ogni esecuzione presenta e spiega ogni brano.

"Vero, ma solo qualche parola introduttiva. È la conoscenza a fare la differenza. Anche il proporre un Parsifal di Beethoven a chi non lo conosce risulta di difficile ascolto. Il nuovo non deve essere guardato con sospetto. Partendo dalla musica minimal, post moderna, e dai cosiddetti neo romantici, Sentieri selvaggi ha iniziato a diffondere anche l’opera di una nuova generazione di compositori italiani quando 25 anni fa l’attenzione era concentrata sull’avanguardia, sulle seconde avanguardie di Darmastadt e del dopoguerra e su alcuni americani strutturalisti".

Perché i Sentieri sono Selvaggi?

"Beh, ci piaceva chiamarci come un film di John Wayne, e in quella come altre pellicole americane le strade sono poco percorse e selvagge appunto. Proponiamo musica statunitense e siamo nati durante la guerra del Golfo, quando era forte l’antiamericanismo. Ma noi diamo valore agli autori".

Nel concerto, in prima esecuzione assoluta anche tre brani da Juke Box di Franco Battiato.

"Ho frequentato Battiato, ho suonato in alcuni suoi album, diretto la sua opera lirica Telesio con l’Orchestra Philharmonia Mediterranea. Un altro progetto era in cantiere, ma la morte è arrivata prima. Le musiche di Juke Box furono composte da Battiato come colonna sonora del film documentario Brunelleschi, due puntate di Rai 2 del 1978, ma la Rai non le utilizzò. Ho faticato a trovarne le partiture scritte, ma tra archivi Siae e ricerche presso il pianista del disco Antonio Ballista ho rinvenuto tracce scritte, anche da mettere a disposizione di altri esecutori".