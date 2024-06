Musica e ciclismo con Valle Savio bike sound

Sulle strade del Tour de France, nei territori dove fluirà anche la musica del "Valle Savio Bike Sound 2024". In vista dell’importante evento sportivo, i Comuni della Vallata si preparano mettendo in armonico connubio musica e ciclismo, proponendo una coinvolgente sfida social. "Sabato 29 giugno torna, dunque, l’evento che fonde ciclismo e musica in esperienze irripetibili – sottolinea l’Unione Comuni Valle Savio –. Dopo le pedalate in musica del 2023, quest’anno l’occasione è quella della Grand Départ del Tour de France, che nella sua prima tappa, Firenze-Rimini, si svilupperà anche nei territori dei Comuni della Valle del Savio. Fino al 15 giugno, chiunque può ottenere sino a 4 pass per una delle 3 hospitality sul percorso: Passo del Carnaio, Lago di Quarto, Colle del Barbotto. L’evento è promosso dall’Unione Comuni Valle Savio e realizzato da Extragiro". La 111° edizione della grande corsa a tappe, terzo evento sportivo più importante al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di Calcio, accenderà i riflettori sul territorio della Valle del Savio, diventando grande occasione di promozione per il territorio stesso. Grazie a "Valle Savio Bike Sound", chiunque potrà essere protagonista. Saranno infatti predisposte tre speciali aree Hospitality sul percorso, in tre punti di interesse nella Valle del Savio: Passo del Carnaio (San Piero-Bagno), Lago di Quarto (Sàrsina), Colle del Barbotto (Mercato). Fino al 15 giugno, sarà possibile ottenere sino a quattro pass per una delle tre hospitality, iniziando a seguire "Valle Savio Bike Sound" su Instragram e pubblicando un post con una propria foto in bici sui "Percorsi del Savio" taggando @vallesaviobikesound.

Gilberto Mosconi