Musica e comicità nel fine settimana al Noi Lounge Music Club

Musica e comicità sono gli ingredienti proposti dal Noi Lounge Music Club di Cesenatico, in un fine settimana originale. Si inizia stasera alle 22, quando sul palco saliranno i FunkRid, band composta da Marco Lazzarini al sassofono, supportato da Giuseppe Satanassi al trombone, Christian Rossi alla tuba e Gianluca Nanni alla batteria.

La formazione offre una performance musicale variegata, originale e coinvolgente, sulla quale si inseriscono le incursioni comiche di Giuseppe Satanassi, con monologhi surreali dove la parola e le sue creative combinazioni, crea un vortice di sorprese linguistiche dense di humor. Sarà dunque l’occasione per trascorrere una serata dove oltre alla buona musica si possono fare quattro risate, come avveniva nei cabaret d’altri tempi.

Da un quartetto tutto al maschile al "Solo act" di Silvia Wakte. Domani sera, sempre alle 22, sul palco sarà protagonista la cantante e chitarrista Silvia Wakte, un’artista capace di muoversi in territori dove il rock è donna e lascia il segno, fra epoche, contaminazioni e tabù, per uno spettacolo tutto d’un fiato e da non perdere.

La musica live nel locale di Cesenatico sul lungomare angolo viale Roma, proseguirà domenica con la Colazione in Musica dalle 9.30 alle 11.30, Pranzo a buffet in musica dalle 12.30 alle 14.30 e l’Aperitivo in Musica a partire dalle 17.

Gli interessati possono avere ulteriori informazioni e prenotare i posti, telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale.

Giacomo Mascellani