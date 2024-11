Musica e cucina etnica al Noi Lounge Club

Sul lungomare di Cesenatico prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Domani alle 22, sul palco si esibirà dal vivo un duo di eccezionale valore, formato da Ares Tavolazzi e Ellade Bandini, due autentiche icone della musica jazz e della musica leggera italiana. Il bassista ed il batterista hanno infatti collaborato e suonato a lungo con artisti importanti, tra i quali Francesco Guccini, Paolo Conte, Mina, Eugenio Finardi, Vinicio Capossela, e poi Paolo Fresu, Enrico Rava, Danilo Rea ed Enrico Pierannunzi. Per l’occasione, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Ellade Bandini con la sua inseparabile batteria, saranno accompagnati da Alessandro Fariselli al sax tenore e Gabriele Zanchini al pianoforte. Il quartetto proporrà un repertorio che spazierà dagli standard jazz al Be-Bop, sino ad alcune composizioni più moderne di autori come Shorter, Hubbard e Henderson. L’ingresso costa 25 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Informazioni al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci.

La rassegna al Noi Lounge Music Club proseguirà sabato sera con Lazzarini e i Lazzaroni, una novità centrata sull’abbinamento di una cena indiana servita alle 20.30 e preparata dalla chef Erika Scotton, ed un concerto che inizierà alle 21.30 con un gruppo itinerante adatto a creare una coinvolgente atmosfera vintage, allegra e raffinata. Dal dixie al gipsy, dallo ska al kan kan, dal valzer alla rumba, dal samba alla musica balcanica, dal rock ‘n’ roll al repertorio natalizio e a quello nazional popolare. Sul palco si esibiranno Beppe Satanassi al trombone e voce, Christian Rossi al sousafono, Marco Lazzarini al sax tenore e Fabio Nobile alle percussioni e batteria. L’ingresso per assistere a questo spettacolo costa 35 euro cena inclusa e bevande escluse. La programmazione live nel locale sul lungomare proseguirà nei giorni successivi con altri artisti di primo piano.

Giacomo Mascellani