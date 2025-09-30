Musica e dimostrazione di soccorso all’apericuore alla Cantina di Cesena

Gran successo dell’Apericuore, l’aperitivo musicale organizzato da Assocuore sabato scorso alla Cantina di Cesena. Lo scopo di questa e altre iniziative che l’associazione di volontariato organizza è raccogliere fondi da destinare alla formazione degli studenti delle scuole superiori cesenati all’utilizzo del defibrillatore. Il progetto è stato illustrato dal presidente di Assocuore Flavio Tartagni, già primario di cardiologia all’ospedale Bufalini: rendere Cesena una città cardioprotetta installando defibrillatori nei punti strategici e formando centinaia di studenti delle scuole superiori fino ad avere una persona capace di utilizzare correttamente un defibrillatore ogni 15-20 abitanti. Lo scorso anno sono stati formati un migliaio di studenti, i corsi riprenderanno all’inizio del 2026.

All’invito ha risposto più di un centinaio di persone che hanno degustato i vini della Cantina di Cesena abbinati a salumi e formaggi e hanno assistito alla dimostrazione pubblica di primo soccorso di una persona infartuata con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca.

Tantissimi applausi per i D2B, Doors To Balloon (foto), gruppo musicale formato da medici, quasi tutti cardiologi, col primario di cardiologia Andrea Santarelli, voce solista e chitarra, Fabio Tarantino chitarra solista, Silvio Miniutti basso, Maurizio Bigi alla batteria, Raffaele Sabattini piano e keyboards, Dario Bettini al sax.