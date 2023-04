Musica e fotografia in nome di Trinchillo alla liuteria Suzzi

Serata tra fotografia, arte, video e musica per Marco Trinchillo. Stasera a partire dalle 18 alla liuteria Diego Suzzi si terrà l’evento promosso da ’Vite per Trinca’, l’associazione culturale nata lo scorso anno in memoria dell’ apprezzato fotografo e musicista romagnolo scomparso improvvisamente a 41 nel 2021. Durante la serata, verrà presentato l’inedito progetto musicale intitolato UBU al quale avevano lavorato Marco Trinchillo e Mattia Mercuriali, entrambi membri della band degli Amycanbe.

Ingresso ad offerta libera.