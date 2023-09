Musica e parole contro la violenza. Ecco ’Il Circolo delle donne’

Il Centro Donna di Cesenatico organizza una serie di iniziative per comunicare direttamente con le persone e aiutarle. Prende così il via "Il Circolo delle donne", un ciclo di incontri a partecipazione gratuita e aperti a tutti, per informare e dare sostegno alle donne di tutte le età. Il primo appuntamento è oggi alle 18 nella sede di via Cesare Battisti, dove si affronterà l’argomento "Le donne contano" assieme all’avvocatessa Daniela Casali, per riconoscere e prevenire la violenza economica. Nel successivo incontro in calendario mercoledì 18 ottobre, sempre alle 18 e sempre nella stessa sede, il tema sarà "Non sei sola", con l’obiettivo di prevenire la violenza di genere per una cultura della parità, assieme alla psicologa Federica Pratelli. Fra le altre iniziative organizzate dal Centro Donna, da segnalare quella di domenica 1° ottobre, alle 20.30, al Teatro Comunale di Cesenatico, dove sul palcoscenico si terrà "Cantare le donne", con il concerto di Francesca Romana Perrotta che sarà l’anteprima del "Festival de Genere". Nelle intenzioni delle organizzatrici si tratta di un appuntamento di grande spessore artistico, in cui la musica e le parole dipingeranno i suoi "Ritratti da signora", personaggi femminili intriganti e inusuali, a cui Francesca darà. L’ouverture sarà a cura del musicista Cristian Albani, per un evento organizzato in collaborazione con il circolo di Cesenatico dell’Udi di Forlì-Cesena. La vicesindaco Lorena Fantozzi (nella foto) ha seguito personalmente il progetto: "Abbiamo lavorato per organizzare questi eventi e riprendere l’attività del Centro Donna, che si impreziosisce con questi appuntamenti significativi e importanti".

g.m.