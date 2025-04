Musica e pedagogia sulle orme di Ciccarese

La musica per l’infanzia è al centro di due incontri che si tengono all’auditorium di palazzo Nadiani oggi alle 17 e domenica alla stessa ora, compresi nel calendario di eventi culturali e didattici "Storia di un Maestro del Novecento", dedicati al ricordo della figura pedagogica e innovativa dell’insegnante elementare Ubaldo Ciccarese, nel 100esimo anniversario della nascita. A dare vita alle iniziative Corrado e Yuri Ciccarese, figli del docente di scuola elementare, che dal padre hanno ereditato sensibilità e attenzione pedagogica all’infanzia. Tra le innovazioni didattiche, Ubaldo Ciccarese, ancora prima che si chiamasse così, introdusse l’arteterapia nelle corsie pediatriche del Bufalini, grazie anche alla lungimiranza del primario di allora il professor Giancarlo Biasini. Il primo appuntamento ha per argomento la musica in Pedagogia Clinica e vede la relazione di Corrado Ciccarese, pedagogista clinico, psicomotricista funzionale che parlerà della "Musica in pedagogia clinica: occasione di integrazione e sviluppo delle potenzialità individuali". "L’interesse per la musica da parte della Pedagogia clinica – spiega Corrado Ciccarese -, è dovuto alla sua natura di linguaggio universale, poliedrico, totale, facilmente accessibile a tutti. Un linguaggio espressivo dalle valenze fortemente impressive ed assorbenti che facilita l’accesso alla conoscenza e alla consapevolezza di sé. Un’arte, quella musicale, che fa da sfondo ad un ‘metodo’ certificato utilizzato in tutte le situazioni che richiedono un intervento di aiuto alla persona per liberarla dalle sue difficoltà ostacolanti. In Pedagogia Clinica la musica non viene usata per curare, riabilitare, correggere, ma come mezzo per ripristinare quegli equilibri psicodinamici che permettono alla persona di riprendere il processo di crescita che cause esteriori o fattori interni hanno interrotto. Il pedagogista clinico non è interessato agli aspetti patologici, riabilitativi, correttivi. La sua azione è un’azione esclusivamente educativa che non educa alla musicalità, ma si serve della musica e del complesso delle sonorità come strumento di crescita della persona nella sua globalità".

Domenica, concerto con musiche per l’infanzia con Yuri Ciccarese al flauto e Michela Senzacqua al pianoforte. Eseguiranno "I giocattoli in soffitta", fiaba musicale con musiche di W.A.Mozart e altri brani di compositori adatti all’infanzia. "Mi auguro che ci sia un folto pubblico di bambini – auspica Yuri Ciccarese, docente, musicista e presidente dell’Associazione Mozart-, perché nella scuola la musica è trascurata".

Raffaella Candoli