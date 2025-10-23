L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Cesena
CronacaMusica e performance artistiche, domani sera parte ’Contado’
23 ott 2025
REDAZIONE CESENA
Musica e performance artistiche, domani sera parte ’Contado’

Al via la rassegna ‘Contado’, nuovo progetto artistico del teatro Comandini. Domani dalle 19.30 la prima serata, con un mix di musica, performance artistica e ballo libero. SI comincia con l’Apertura del Rab nel foyer, con elisir creati ad hoc da Matteo Marchetti, con un sottofondo di musica leggera eseguita dal vivo da allievi e diplomati del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena. Al centro della serata, alle 20.30, l’happening dal titolo ‘Piove, che questo sia dunque un inizio sulla semplice pioggia’, una perfomance dal vivo a cura di Pier Paolo Zimmermann e Sissj Bassani, curatori della rassegna assieme alla coreografa e drammaturga Claudia Castellucci. Si prosegue con la musica da ballo del collettivo ‘Undicesimacasa’. Contestualmente sarà accessibile l’emeroteca, con l’esposizione di articoli di agevole lettura ispirati all’happening della serata e che potranno essere consultati sul momento. La serata è realizzata con collaborazione con il Magazzino Parallelo. Le prossime serate dal titolo ‘Palestra cenobitica’ e ‘Laudes plebis. Acclamazioni da corteo’ si terranno rispettivamente il 21 novembre e il 12 dicembre. L’ingresso alle serate è gratuito, previa sottoscrizione della tessera dell’Associazione Raffaello Sanzio ETS.

