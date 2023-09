Musica e poesia per i vent’anni della ‘Scintilla’

I festeggiamenti di stasera alle 21 per i 20 anni della gelateria la Scintilla di Crocetta di Longiano si evolveranno in una vera e propria festa popolare romagnola, con musica e karaoke. La serata sarà allietata dal duo canoro longianese Alfredo e Milena che riproporranno successi degli anni ‘70- ‘80- e ‘90. Marco Marchi, poeta e proprietario della La Scintilla, reciterà alcune delle sue poesie più divertenti in dialetto romagnolo tratte dalle raccolte OS- CIA (Ponte Vecchio editore) e Ai sarèm sèmpra (Fara editore) premiate a livello nazionale. I gusti di gelato proposti per l’occasione saranno E’ Rumagnol e "Anita" dedicato alla bambina cara all’azienda la Scintilla e alla comunità intera. Ospite d’onore della serata, sarà Miro Mancini che con le sue sapienti creazioni ha contribuito in maniera decisiva al successo della gelateria.