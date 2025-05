Musica e solidarietà in tavola. Successo per la serata di Assocuore

E’ stata una gran bella serata quella di venerdì scorso al ristorante Rugantino organizzata da Assocuore, associazione cesenate nata una quarantina di anni fa per la lotta contro le malattie di cuore: c’erano numerose personalità del mondo della sanità, della politica e dell’imprenditoria, dal luminare del settore testa-collo Claudio Vicini all’ex dirigente dell’Ausl Romagna Giorgio Martelli, dalla consigliera regionale Emma Petitti al sindaco di Cesena Enzo Lattuca, dal presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè al presidente dell’Orogel Bruno Piraccini.

Sono state circa 170 le persone che hanno risposto all’appello di Assocuore per raccogliere i fondi necessari a portare avanti il progetto illustrato dal presidente Flavio Tartagni, già primario di cardiologia all’ospedale Bufalini: far diventare Cesena una città cardioprotetta piazzando defibrillatori in tutti i punti strategici della città e formando centinaia di studenti delle scuole superiori fino ad avere una persona capace di utilizzare correttamente un defibrillatore ogni 15-20 abitanti. A Piacenza un progetto analogo è stato portato a compimento, Cesena ci sta provando ed è già a buon punto, ma servono altri fondi. In caso di arresto cardiaco, infatti, è fondamentale un intervento rapidissimo col massaggio cardiaco e il defibrillatore. Cose non particolarmente difficoltose da fare, ma occorre una formazione adeguata per evitare di fare errori che potrebbero peggiorare la situazione.

I mattatori della serata sono stati i D2B, Doors To Balloon, sigla che richiama il tempo che intercorre tra l’arresto cardiaco e l’intervento con il ‘palloncino’ che ripristina la corretta circolazione sanguigna nei vasi attorno al cuore: sei medici, quasi tutti cardiologi, con la passione della musica che hanno messo insieme un gruppo capace di scuotere e infiammare qualsiasi platea spaziando dalle melodie italiane al pop e al rock internazionale: Andrea Santarelli voce solista e chitarra, Fabio Tarantino chitarra solista, Silvio Miniutti basso, Paolo Galli batteria, Raffaele Sabattini piano e keyboards, Alberto Benassi organo. Applausi.

Paolo Morelli