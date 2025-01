Musica e solidarietà nel nome di Casadei

Teatro comunale gremito per una serata ricca di emozioni, musica e ricordi in omaggio al maestro Secondo Casadei, presentata da Beatrice Balzani. Protagonista è stata Riccarda Casadei, figlia del musicista, che ha raccontato il padre, non solo come l’icona della musica romagnola, ma anche come uomo, marito e padre affettuoso, regalando al pubblico aneddoti inediti e racconti che hanno fatto sorridere e commuovere il pubblico. Ad accompagnare i ricordi di Riccarda, la musica dell’orchestra La Storia di Romagna, e la straordinaria voce di Mauro Ferrara, storico cantante dell’Orchestra Casadei. A rendere lo spettacolo ancora più suggestivo sono state le coreografie delle Sirene Danzanti, che hanno aggiunto colore e tradizione alla serata. Un momento di grande valore simbolico è stata la consegna da parte di Riccarda Casadei dello spartito originale di Romagna Mia al sindaco Eugenio Battistini. Non meno emozionante è stato l’intervento di Elvis Bianchi, presidente del Lions Club Rubicone, che insieme alla famiglia Casadei ha ideato e organizzato la serata. Bianchi ha annunciato che il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto al reparto di Pediatria dell’ospedale di Cesena.

Vincenzo D’Altri