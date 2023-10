Musica e sorprese all’Officina dell’Arte

Solo posti in piedi alla presentazione della mostra ‘La presenza della natura morta nella collezione di Massimo Umberto Antoniacci’ sabato mattina all’Officina dell’Arte in via Madonnina 50 a Case Frini. La notorietà del collezionista ha richiamato appassionati di arte, ma anche personaggi dell’ippica e del ciclismo, le altre passioni di Antoniacci. Alle fine c’è stata la sorpresa: l’artista Fabiola Cuccagna ha regalato ad Antoniacci una sedia decorata in tema ippico. La mostra è visitabile fino a domenica 12 novembre su appuntamento telefonando al 338 8501851.