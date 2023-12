Musica e spettacoli in piazza. Al Dolcini il film di Natale ’Wonka’

La vigilia di Natale brilla a Mercato Saraceno con i tanti eventi in centro storico e a palazzo Dolcini. Dalla musica all’arrivo di Babbo Natale, dal cinema all’animazione. Oggi alle 15 in piazza Mazzini l’evento made in Pro loco ’Aspettando Babbo Natale’, con l’animazione a tema natalizio, la musica di Luca Guaraldi che sarà capace di riscaldare subito l’atmosfera coinvolgendo il pubblico in cori e canzoni, il trucca bimbi, i palloncini. Il momento più atteso dai bimbi sarà l’arrivo di Babbo Natale in carne ed ossa con la sua slitta che regalerà dolcetti, mentre i più grandi si potranno riscaldare e fare gli auguri davanti ad un buon bicchiere di vin brulè o una buona cioccolata calda. Il pomeriggio termina con la selezione musicale natalizia a cura di radio ’Colli’n Air’ mentre in piazza si troveranno stand di dolcetti preparati dalle mamme per la raccolta fondi dei genitori della scuola d’infanzia.

Per chi vuole farsi coccolare dalle calde luci del tramonto si consiglia una visita ai 90 presepi della frazione di Linaro che al tramonto diventano pura magia, la manifestazione è curata dalla Pro Loco di Linaro- San Romano. In tarda sera (ore 23.15) grazie all’attivissima Pro Loco, Babbo Natale si sposterà alla Frazione di Montecastello e dopo la tradizionale Messa della Vigilia distribuirà i doni a tutti i bimbi mentre gli adulti potranno riscaldarsi e farsi gli auguri con un bel bicchiere di brulè caldo preparato dagli alpini.

Ma naturalmente le feste sono accompagnate anche dal film di Natale e al cinema Dolcini il film eccezionale in prima visione ’Wonka’ che sarà proiettato domani e martedì in tripla proiezione alle ore 15.30 - 18.00 - 21.00. Il Film si basa sullo straordinario protagonista de ’La fabbrica del Cioccolato’ il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi.