Musica e spettacoli per tutti nel Natale di Gatteo

Tutto pronto a Gatteo per accogliere la magica atmosfera del Natale: dal 1 dicembre al 12 gennaio appuntamenti musicali, divertenti spettacoli per bambini, letture, rappresentazioni teatrali, il presepe artistico e tanto altro. Il via domenica 1 dicembre dalle 15.30 il "Natale si accende a Sant’Angelo" con l’accensione del grande albero di Natale, vin brulè, cantarelle, piadina e prosciutto a cura delle associazioni Vitainsieme, Centro Auser Giulio Cesare e Uniti per Gatteo. Momento clou "Buon anno Gatteo", il 1 gennaio in piazza alle 15 con "Trionfo romagnolo" con Moreno Il Biondo & Friends, Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli e Andrea Barbanera e Pamela Antolini (Orchestra Castellina), la Harley Max Tribute Band, cover band degli 883, i Rock in Movie. Presenta Marco Corona. Per i bambini i giochi itineranti di Stelle Volanti. Stand gastronomici e diretta su TeleRomagna. Domenica 8 dicembre in Piazza Vesi a Gatteo l’associazione Castello e dintorni proporrà animazione per bambini e cioccolata calda. Venerdì 20 dicembre alle 15.45 lo spettacolo per famiglie di Alberto Campagna in "Il giardiniere dei sogni" all’Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare. Poi spettacoli nella biblioteca Cessarelli per i bambini e le famiglie. Sabato 7 dicembre in piazza della Libertà a Gatteo Mare alle 16.30 inaugurerà il presepe artistico animato realizzato dalla famiglia Fantini e ispirato al Presepe Popolare in Romagna, cantarelle per tutti. Punte di diamante degli allestimenti natalizi saranno sicuramente i tre grandi alberi di ferro e luci a led, in piazza Vesi a Gatteo, in piazza Fracassi a Sant’Angelo ed in piazza della Libertà a Gatteo Mare e la suggestiva passeggiata invernale lungo viale delle Nazioni e viale Giulio Cesare a Gatteo Mare, ravvivata dal fascino avvolgente delle scritte luminose di Romagna Capitale e Romagna Mia. Ha detto il sindaco Roberto Pari: "Quest’anno il Natale di Gatteo regala oltre un mese di eventi diffusi sul territorio per grandi e piccini. Alla base delle nostre scelte c’è la volontà di recuperare il Natale inteso come festa della convivialità fatta di incontri e di clima di festa". Continua Stefania Bolognesi assessore alla cultura: "Anche quest’anno abbiamo voluto offrire una programmazione degli eventi di Natale originale e dedicata ai bambini che sono il cuore di queste festività".

Ermanno Pasolini