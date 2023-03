Musica

di Giacomo Mascellani

La cantante Nada si esibisce dal vivo al teatro comunale di Cesenatico.L’appuntamento è domani sera alle 21, quando la bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, ospiterà l’ultimo evento della rassegna invernale di musica. La cantautrice toscana protagonista di pagine importanti della canzone italiana, recentemente ha pubblicato un album di brani inediti dal titolo ’La paura va via da sé se i pensieri brillano’, che giunge a tre anni di distanza dal precedente disco titolato ’È un momento difficile tesoro’.

Nada, una delle voci più note e più importanti della scena nazionale prosegue nel suo personale viaggio artistico, in cui sta vivendo una seconda primavera ed aggiunge un importante capitolo della sua carriera. Cantante, ma anche attrice e scrittrice, Nada è molto nota, anche perchè in mezzo secolo è stata protagonista di molte tournée in cui si è esibita nelle più importanti piazze ed è stata spesso ospite in tv. Il suo ’marchio di fabbrica’ è legato a doppio filo al suo carattere, determinato, indipendente, creativo e ostinatamente controcorrente, che sono le caratteristiche della sua espressione artistica.

All’inizio dei suoi primi passi, l’incontro con Piero Ciampi nel 1973 ha dato vita ad un sodalizio che l’ha portata alla realizzazione di tre album; successivamente ha vissuto importanti esperienze anche a teatro, affiancando e crescendo con i maestri Giulio Bosetti, Dario Fo, Marco Messeri e altri personaggi di spessore. Nella lunga carriera musicale ci sono le partecipazioni a molte edizioni del Festival di Sanremo, le canzoni in cima alle classifiche e i progetti artistici che hanno ottenuto riconoscimenti importanti. Tra i suoi successi più conosciuti ci sono ’Amore Disperato’ e ’Senza un Perché’, quest’ultima riscoperta grazie all’inserimento all’interno della colonna sonora della serie tv ’The Young Pope’ di Paolo Sorrentino, un successo mondiale distribuito in oltre centoquaranta nazioni.

Con la pubblicazione di ben cinque libri, Nada si è imposta anche come scrittrice dall’animo sensibile e schietto. La sua vita è diventata prima il romanzo ’Il mio cuore umano’, poi un film, ’La bambina che non voleva cantare’, con la regia di Costanza Quatriglio, trasmesso da Rai 1 con un grande riscontro di pubblico e critica. Lo spettacolo di domani sera ha fatto registrare il tutto esaurito, quindi sarà possibile avere soltanto i posti che non sono confermati dalle prenotazioni. Il botteghino del comunale apre alle 19.30, un’ora e mezza prima dello spettacolo.