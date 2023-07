Musica in spiaggia a Cesenatico Le note del pianista Antonio Faraò

di Giacomo Mascellani

Sulla spiaggia di Ponente di Cesenatico questa sera alle 21.30 si tiene un interessante appuntamento del calendario del ’King on the Beach Music Festival’. L’appuntamento è al Bagno Wanda, dove si esibirà il trio formato da Antonio Faraò, Federico Malamanil e Chicco Capiozzo, quest’ultimo anche curatore della rassegna. Antonio Farao’, 58 anni, romano, in più di trent’anni di carriera ha suonato in tante piazze prestigiose, vanta una produzione discografica notevole e collabora con i più grandi musicisti contemporanei. È considerato dal pubblico e dalla critica nel ristretto cerchio dei pianisti italiani di profilo internazionale e per questo è molto richiesto.

Federico Malaman è un bassista eccezionale, il quale da giovanissimo ha iniziato a lavorare in programmi televisivi della Rai con la Big Band di Paolo Belli e successivamente ha accompagnato in tour Mario Biondi, Elio e le Storie Tese, Kid Creole, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Antonella Ruggiero e lo stesso Belli. È un musicista poliedrico che collabora con i big e nel panorama jazz è tra i più virtuosi del basso elettrico. Notevole anche il suo ruolo di arrangiatore a fianco di molti big della musica pop e rock italiana.

Chicco Capiozzo non ha bisogno di presentazioni, visto che è il batterista preferito di Mario Biondi e di tanti grandi artisti. Figlio d’arte del compianto Giulio Capiozzo, Chicco ha il jazz che gli scorre nelle vene, suona dal vivo in tutti i continenti e il suo disco d’esordio registrato oltre vent’anni fa,’"Whisky a Go Go’, distribuito dalla Irma Records negli Stati Uniti, Giappone ed Europa, lo ha lanciato in una carriera internazionale; con il brano Small Club che ha accompagnato gli episodi di ’Sex and the City’, quando il telefilm americano era all’apice del successi. Nella sua importante discografia l’ultimo album è ’Three generations’ inciso con Ares Tavolazzi e Leo Caligiuri.

Il concerto è dunque l’occasione per vedere dal vivo tre musicisti di alto profilo. La partecipazione è gratuita; gli interessati possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 327 0106194, oppure recandosi direttamente al Bagno Wanda.