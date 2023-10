Musica, la scuola si sposta alla. Madonnina L'associazione "I musicisti per caso" offre corsi di musica aperti a bambini, giovani e adulti con strumenti come pianoforte, chitarra, basso, batteria, violino, sassofono, clarinetto, canto moderno e canto lirico. La prima lezione è gratuita. Per informazioni: 338-5021678.