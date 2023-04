Musica nel segno dell’inclusione al Moderno di Savignano

Un convegno-concerto con musicisti d’eccezione nel segno dell’inclusione. Questa sera alle 20.40 al Cinema Teatro Moderno di Savignano si terrà l’evento ’Diverso a chi?’ promosso dall’associazione Around Sport, in collaborazione con il Comune di Savignano. La serata vedrà in scena i maestri Stefano Zambardino al piano e percussioni, Gionata Costa al violoncello e Massimo Marches a chitarra, voce ed elettronica che daranno vita alla colonna sonora live di video, visual e testimonianze sul tema dell’inclusione.

La disabilità intellettiva-relazionale sarà narrata al pubblico attraverso una serata esperienziale, grazie soprattutto a un live che accompagnerà gli spettatori a vivere l’inclusione attraverso i vari sensi.

Una quotidianità difficile e complicata ma anche costellata di incredibili imprese quella di chi vive la disabilità, che sarà rappresentata nel corso della serata, con racconti di vita vissuta provenienti da diverse parti d’Italia.

Tra gli ospiti sul palco del Moderno, i fondatori e lavoratori di ’21 Grammi’ di Brescia, primo locale in Italia gestito da ragazzi down che si occupano della panetteria, pasticceria e gastronomia da asporto e dove si possono consumare colazioni, pranzi e aperitivi.

Around Sport vuole trasferire così il senso della ’mission’ che ha fatto propria sin dall’inizio dell’attività sportiva e associativa, ovvero l’inclusione.

L’ingresso alla serata è gratuito, ma è gradita la prenotazione scrivendo a aroundperl’[email protected]

Ermanno Pasolini