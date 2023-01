Musica

di Filippo Aletti

Dopo quattro anni dal suo ultimo concerto ufficiale, il tour del cantautore romano Galeffi, nome d’arte di Marco Cantagalli, farà tappa stasera al Vidia club. L’artista presenterà sul palco il nuovo album ‘Belvedere’, in cui gli arrangiamenti mischiano insieme pop, cantautorato e canzone francese. Ci sarà, inoltre, spazio per i brani del precedente disco ‘Settebello’, che a causa della pandemia Galeffi non aveva potuto portare sul palco.

Galeffi, com’è tornare sul palco dopo tanto tempo?

"Per ora sta andando tutto benissimo. Ero preoccupato, temevo di essermi dimenticato come si sta sul palco, invece il tutto è venuto in maniera naturale. Il pubblico ha voglia di rivivere questi momenti di condivisione, in più non vedo l’ora di venire a Cesena, sarà la mia prima volta".

Come nasce il suo nuovo disco Belvedere?

"Tutto parte durante la pandemia. Al posto di rinviare i concerti, decisi di concentrarmi sulla pubblicazione di un nuovo disco. Il titolo dell’album, infatti, ha un risvolto ottimista, cioè guarda al futuro con speranza".

Cosa racconta nell’album?

"È un disco malinconico, che parte da alcuni dei momenti più bui della mia vita, per arrivare appunto alla speranza. Tra le altre cose, parlo della fine della mia storia d’amore di sette anni. È un po’ un film al contrario".

A livello musicale, cosa l’ha influenzata di più?

"Durante la pandemia mi sono innamorato della musica francese, da Edith Piaf ai Phoenix. Ho cercato dunque di inserire questi elementi all’interno del mio stile, comprando nuovi strumenti e sperimentando nuovi arrangiamenti. Inoltre, ci sono anche diversi richiami al cantautorato italiano degli anni ’70".

C’è un pezzo a cui è più legato?

"Per adesso direi la prima e l’ultima, cioè ‘Un sogno’ e ‘Malinconia mon amour’. Sono dei brani molto sognanti, che si distaccano dalle difficoltà del mondo reale. Chiaramente i dischi invecchiano e le opinioni cambiano, però al momento sono i pezzi che mi emozionano di più".

Che scaletta porta al Vidia?

"Ci sarà spazio sia per i brani dell’ultimo disco, sia per quelli di Settebello, che il pubblico non ha mai potuto ascoltare dal vivo. Chiaramente suonerò anche pezzi del primo disco, però al centro della scena ci saranno gli ultimi lavori in studio".

Cosa farà nei prossimi mesi?

"Il mio desiderio è continuare a esibirmi dal vivo, anche se sto già lavorando ai brani del prossimo disco. Al momento, però, mi godo questo momento in cui tutto va bene. Anche perché se tutto va bene, conviene andare avanti così".