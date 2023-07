Musica on the beach a Cesenatico Latin jazz e soul al bagno Wanda

Sulla spiaggia di Ponente di Cesenatico si tiene un nuovo appuntamento del calendario del ’King on the Beach Music Festival’. Questa sera alle 21.30, al Bagno Wanda, sarà protagonista il Paolo Marini 5tet - Latin Jazz Combo, con Paolo Marini alla batteria e percussioni, Enrico Cristiani al piano, Marco Rossi al contrabbasso, Federico Tassani al trombone e Giovanni Poletti alla tromba. È una ensemble che farà gustare al pubblico le sonorità del Sud America, su un variegato pentagramma latin jazz, con una ritmica incalzante e accattivante. Il filo conduttore del concerto sarà l’ultimo album di Marini, ’The Soul of Tumbao’, con un repertorio che spazia tra il soul funk e il latin jazz, con brani di Omar Galliano, Amy Winehouse, Steve Wonder e dello stesso Marini, arrangiati in chiave afro cubana e jazz rumba. Ingresso gratuito.

g.m.