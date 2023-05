Musica rock al Cafè degli Artisti con dj Ursus

La musica rock anima il lungomare di Cesenatico. Al Cafè degli Artisti, il locale frequentato da bikers e rockettari, questa sera salirà in consolle il dj Ursus, che proporrà il suo ricco e vasto repertorio di brani che spaziano dai classici della musica rock sino ai successi più recenti. È l’occasione per vivere un sabato sera live e ad alto voltaggio; nel corso della serata non mancheranno le sorprese da parte dei padroni di casa Mario Magnani ed Elena Mantucci. L’ingresso è gratuito, informazioni ai numeri 347-2820859 e 340-5332619, oppure direttamente sul lungomare Carducci all’angolo con via Milano.