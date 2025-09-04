Musica rock e cibo dal mondo. Weekend da gustare a Cesenatico

Cesenatico ospita il Rock ‘n’ Food Festival. L’appuntamento è da domani a domenica sul lungomare viale Carducci, nel tratto compreso fra viale Trento e via Venezia, dove si potranno gustare piatti provenienti da varie nazioni e partecipare a concerti di musica rock. In cabina di regia c’è Mario Magnani del Cafè degli Artisti, con il Comune che patrocina l’evento. Domani gli stand apriranno alle 18 e la musica sarà affidata a dj Wello, mentre alle 22 si terrà il concerto dei "All Down The Line", una grande tribute band dei mitici Rolling Stones; dopo il concerto riprenderà la consolle dj Wello. Sabato gli stand saranno aperti a pranzo e a cena, con la musica proposta da dj Ursus, mentre alle 22 si terrà il concerto degli "AC/DQueen", una multi tribute band che farà rivivere i successi dei grandi gruppi che hanno fatto la storia del rock negli anni ’70, ‘80 e ’90; dopo il concerto la musica proseguirà con dj Ursus. Anche domenica gli stand saranno aperti a pranzo e a cena e alle 18 si terrà il concerto dei Groove Machine, una importante Led Zeppelin tribute band; prima e dopo il live, sarà dj Ursus a proporre musica rock. I tre spettacoli, così come le esibizioni dei dj resident Ursus e Wello, sono tutti a partecipazione gratuita.

Durante il fine settimana, bambini e ragazzi potranno invece divertirsi al vicino Cesenatico Village, anche qui l’ingresso è sempre gratuito e si paga soltanto ciò che si vuole provare. Sul lungomare i food truck proporranno le carni alla griglia dell’osteria su ruote Argentina Green; la carbonara, gricia e i burger romani dell’azienda "Daje" proveniente da Roma, gli arrosticini, i primi piatti del Groviglio di Cesenatico; il fritto misto, i panini col polipo, bombette, baccalà fritto spiedini di totano e orecchiette alle cime di rapa di Apuliatv proveniente da Barletta. Da Ancona viene Cibolab con la pizza farcita con tipicità marchigiane, melanzane alla parmigiana, polpette e trippa, la famosa mozzarella in carrozza e vincisgrassi. In uno stand di Santarcangelo si potranno gustare ricette romagnole e marchigiane, mentre da Ascoli Piceno non potevano mancare le olive ascolane. Andrea Peroni proporrà gli arrosticini, il panino con capocollo e salsiccia, tagliate e fiorentine. L’azienda Tapa Tapa servirà paella di pesce e Sangria. Completeranno gli stand un cocktail bar su ruote, la birra artigianale di Bagnacavallo, la birra artigianale di Morciano di Romagna e quella di Wine & Spirits di Imola, la Birra Mazapegul di Civitella di Romagna e altre specialità.

Giacomo Mascellani