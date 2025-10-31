Musica rock e spettacoli per il finale di stagione

Il lungomare di Cesenatico si illumina in questo fine settimana di festa autunnale. Musica dal vivo, spettacoli e tanto rock, sono gli ingredienti del Closing Party, la tradizionale festa di chiusura della stagione del Cafè degli Artisti, lo storico locale frequentato da bikers, appassionati di musica rock e di auto e moto americane. Per l’occasione saranno tre i giorni, o meglio tre sere di festa, a partire da oggi, con il dj resident Wello ed il concerto degli Still Alive, la tribute band dei Kiss, sulla scia dei venerdì di una estate da incorniciare e vissuta sino a tarda notte, mentre i padroni di casa Mario Magnani ed Elena Mantucci abbineranno all’evento qualche sorpresa per il loro pubblico.

Sabato sera i riflettori saranno puntati per il concerto dei Metallica Experience, la nota tribute band della formazione heavy metal, con la partecipazione dei Red Max, dj Ursus, Metal Mike e Dunkel Ulvds. Domenica l’appuntamento inizierà invece nel tardo pomeriggio, attorno alle 18, con dj set ed il primo raduno nazionale dei fan italiani dei Black Sabbath; sul palco si terrà il concerto dei Black Sabbath Legacy. L’ingresso per assistere a tutti gli spettacoli è sempre gratuito e aperto a tutti.

La festa di chiusura coincide con il 50esimo compleanno del locale e la 51esima stagione del Cafè degli Artisti, fondato nel 1975 dal vulcanico Arnaldo Magnani venuto a mancare sette anni fa. Oggi il locale è gestito con successo dal figlio Mario, assieme alla moglie Elena Mantucci e la figlia Melissa, che assieme ogni estate animano il lungomare di Cesenatico con un ricco calendario di eventi. Gli appassionati di musica rock e i bikers, trovano qui un ambiente unico, un locale rinnovato recentemente ma che ha mantenuto la propria identità e lo stile rigorosamente anni Settanta, una impronta fedele divenuta un marchio di garanzia.

In questa avventura Arnaldo e Mario per una vita hanno alternato le stagioni estive a Cesenatico con quelle invernali a New York, dove la famiglia ha una seconda casa e si sono affermati come fotografi e paparazzi, ricevendo dei riconoscimenti a livello internazionale. I Magnani sono amici di molte star e una di queste, il grande artista Andy Warhol, all’inizio degli anni ’70 consigliò ad Arnaldo di aprire un locale. Nacque così il Cafè degli Artisti che al termine di questo fine settimana, a distanza di 50 anni, chiude un’altra stagione estiva di successi e tanta musica.

"Il mio pensiero è sempre a mio padre Arnaldo – dice Mario Magnani – e dedico questo Closing Party a lui, a mia moglie Elena al mio fianco da 31 anni e a nostra figlia Melissa; perché le donne della mia vita sono delle colonne ed è grazie a loro che il Cafè degli Artisti è un posto unico".

Giacomo Mascellani