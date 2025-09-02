Musica romagnola e balli portano un nuovo ecografo al Marconi

E’ stata un successo l’iniziativa organizzata dal Rotary Club Cesenatico Mare in piazza Marconi, nell’ambito del Boschetto Village e delle serate dedicate ai tradizionali balli folkloristici romagnoli. L’occasione è stata una bella serata danzante di agosto, in cui sono stati raccolti fondi a scopo benefico. La proposta è stata molto gradita dai residenti e dai turisti, con i partecipanti che si sono divertiti, riscoprendo la musica della tradizione. Durante la serata evento, ad ingresso gratuito, chi voleva poteva donare qualche euro, per completare il service relativo all’acquisto di un ecografo per il centro dialisi dell’ospedale Ginesio Marconi di Cesenatico, che ne è ancora sprovvisto. Il reparto dialisi a Cesenatico è uno dei più importanti del territorio cesenate, anche perché dà la possibilità ai pazienti che necessitano la dialisi, di poter godere anche della vacanza nella nostra città. In segno di ospitalità, a tutti sono stati distribuiti bomboloni caldi, mentre i maestri di ballo hanno fatto la differenza sui balli più in voga e richiesti. Inoltre alcuni esperti, sempre gratuitamente, hanno offerto dei preziosi insegnamenti, con in testa i maestri di ballo Marco Chiappini e Lorella Pellicciari, titolari della scuola di ballo ’Cesenatico Danza’. In una serata all’insegna dell’amicizia e allegria, sono stati raccolti i fondi necessari, anche grazie alla disponibilità dell’associazione Adac Federalberghi, il cui presidente Alfonso Maini ha messo a disposizione gratuita piazza Marconi, dove si svolgono le serate del Boschetto Village. "Siamo molto soddisfatti – he detto Klodian Matija, presidente del Rotary Club Cesenatico Mare –, e ci tengo a ringraziare tutti i soci che ci hanno sostenuto".

g. m.