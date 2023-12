Musica, tombola, trenino e befane itineranti a Bagno

Entrerà nel vivo da domani il vasto programma degli eventi natalizi 2023/2024, che si terranno in varie località del Comune di Bagno di Romagna, organizzati da ’Faro di Corzano’, ’Tra Monti e Valli’, associazione ’Angelo Custode’, Pro Loco di Bagno, Rifugio Trappisa di Sotto, ed altri enti e associazioni, con la collaborazione ed il patrocinio del Comune. Scorrendo il calendario, domani sera, alle 20,30, prenderà il via il ciclo di tombole, che avranno luogo a Teatro Garibaldi di San Piero anche il 27 e il 29 dicembre, e poi il 2 e il 4 gennaio 2024. Venendo a domenica, il programma prevede, dopo la santa messa delle 23, la suggestiva e coinvolgente ’Veglia del Santo Natale’, davanti all’ingresso principale della basilica di S.Maria Assunta, con la degustazione di vin brulè e caldarroste.

Poi martedì 26 dicembre, Festività di Santo Stefano, in Piazza Ricasoli a Bagno, spettacolo di musica itinerante con Marching Band Babbo Natale (Arriva Babbo Natale!), oltre a degustazione prodotti del territorio. Dopo le tombole del 2 e 4 gennaio, venerdì 5, vigilia della Befana, a partire dalle 20, ci sarà il tradizionale e folcloristico spettacolo delle "Pasquelle a Teatro" sul palcoscenico del teatro Garibaldi a S.Piero. Spettacolo delle Pasquelle che sarà replicato al Chioschetto di Poggio alla Lastra, nell’alta Val Bidente di Bagno. Poi domenica 6 gennaio, a Bagno, ’Mercatini di Natale’, musica itinerante con ’Wiva i pataca d’la Petrella’, animazione con ’Gli amici dell’Asino’ (spettacolo per bambini), Arrivano...le Befane itineranti, stand con degustazione prodotti del territorio. Inoltre, domenica 7 gennaio a Bagno, in Piazza Ricasoli, musica itinerante con i Soleado, stand con degustazione prodotti del territorio. Dal 25 dicembre, Festività del Santo Natale, sino all’8 gennaio 2024, tornerà a ’sbuffare’ tra Bagno e S.Piero e viceversa, il simpatico Trenino di Natale.

Gilberto Mosconi