Musica tradizionale irlandese domani al circolo Arci di Borella

Domani sera, alle 20.45, nel salone dello storico Circolo Arci Borella di Cesenatico, si terrà un appuntamento della rassegna organizzata in collaborazione con la cooperativa Casa del Popolo e il patrocinio del Comune. Sul palco del locale affacciato sulla via Cesenatico, si esibirà dal vivo il gruppo "Pinch of Us", per una serata interamente dedicata alla musica della tradizione irlandese, nata per il ballo, per l’incontro, il divertimento e lo stare bene assieme. Si tratta di gighe, reel, walzer e qualche polka. Di alcuni brani non si conoscono gli autori e alcuni addirittura risalgono al periodo Barocco. I Pinch of Us sono un laboratorio aperto, formato da musicisti non professionisti che frequentano la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, guidati dal maestro Davide Castiglia, che è anche direttore artistico della omonima "Orchestrona" della scuola. Nel corso degli anni tra i componenti del gruppo è nata anche una stretta amicizia e un legame che va oltre il fatto di suonare assieme. La Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli negli anni ha proposto diversi corsi di musica d’insieme, ma per la bellezza e la varietà del repertorio a disposizione, questo genere irlandese è rimasto nel tempo, facendo sì che il corso sia da sempre molto frequentato. L’ingresso per assistere al concerto è gratuito e aperto a tutti. Con questo evento si conclude il primo ciclo di iniziative culturali in programma tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 al Circolo Arci di Borella, che stanno raccogliendo un interesse sempre crescente.

Giacomo Mascellani