Musical, Annaluna Batani spicca il volo. Frequenterà la ‘Mta’ di Firenze

Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Cesena
CronacaMusical, Annaluna Batani spicca il volo. Frequenterà la ‘Mta’ di Firenze
24 set 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
La giovane artista è cresciuta alla scuola Dance Dream di Cesenatico

Un’altra stella della Dance Dream spicca il volo, confermando il Centro studi danza e musical di Cesenatico ad alti livelli. Annaluna Batani, un talento puro dotato di una voce incantevole, dopo 8 anni di studio e crescita costante, è pronta a trasformare il suo sogno in realtà. La performer di Cesenatico, infatti, è stata ammessa al biennio accademico della MTA – Musical Times Academy di Firenze, tra le accademie italiane di musical più importanti e prestigiose. Come tante allieve, Annaluna è arrivata alla Dance Dream da bambina e, passo dopo passo, ha abbracciato ogni disciplina con passione: danza, canto, recitazione, musical, tip tap. "Ha coltivato il suo talento con dedizione _ dice la docente Ilaria Esposito _, regalandoci emozioni indimenticabili grazie ad una voce che rapisce il cuore. Sin da piccola ha portato la sua arte anche in televisione, partecipando alle trasmissioni ‘Ti lascio una canzone’ e ‘Tra sogno e realtà’. Per noi vederla partire è un misto di nostalgia e orgoglio. Nostalgia, perché salutiamo una parte della nostra famiglia, ed orgoglio perché sappiamo che porterà con sé tutto ciò che ha imparato qui, disciplina, passione, umiltà e amore per l’arte. Siamo convinti che questo sia solo l’inizio per lei". Annaluna è a un passo dalla laurea in Beni Culturali presso l’Università di Ravenna, ma ha deciso di seguire fino in fondo la sua più grande passione. Dopo aver superato brillantemente un’audizione, Annaluna è stata infatti ammessa al biennio accademico della MTA.

Giacomo Mascellani

© Riproduzione riservata

MusicaUniversità