Musicoterapia per persone con demenza

Al via incontri di musicoterapia e canto per persone con demenza. Spesso tra le fatiche di chi si prende cura di una persona con demenza c’è quella di trovare delle attività che siano stimolanti per la persona ed al contempo piacevoli. La musica e il canto combinano questi due aspetti e permettono al malato di richiamare ricordi legati ad un particolare momento della propria vita. Cantare può essere occasione per alleggerire il peso della quotidianità ma anche spunto per tenere in allenamento alcune facoltà cognitive, come la memoria. L’associazione C.A.I.M.A. odv organizza, con il contributo di Fondazione Orogel, un gruppo di musicoterapia e canto pensato per persone con demenza. Il corso si terrà al giovedì mattina a partire dal 12 ottobre dalle 9,30 alle 11,30 al quartiere Fiorita di Cesena per 8 incontri. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi inviando un messaggio al numero 3404130218.