’MuSo’, è arrivato il taglio del nastro

A Sogliano al Rubicone ieri è stata scoperchiata l’ultima fossa del tipico e unico formaggio presso le Fosse Brandinelli per mantenere viva la tradizione di un tempo. Anticamente le fosse venivano scoperchiate il 25 novembre, festa di Santa Caterina, ce n’erano quattro, di epoca malatestiana e la fiera durava un giorno. Oggi le fosse vengono scoperchiate un mese prima per il business e l’esportazione in mezzo mondo.

Ha detto la sindaca Tania Bocchini: "Siamo orgogliosi dei nostri produttori infossatori, noi li sosteniamo, ma il merito è loro. Sogliano è diventato il paese del formaggio dop di Sogliano al Rubicone riconosciuto dalla Comunità Europea. Tanti i premi ricevuti dai nostri infossatori e quest’anno proprio Marino Brandinelli ha avuto il primo premio a livello mondiale per il formaggio ’Birba’". Ha detto Marino Brandinelli: "Quest’anno il formaggio è di una qualità superiore grazie al latte selezionato, alla caseificazione, alla stagionatura pre-fossa all’infossatura e alle fosse scoperchiate".

Sempre ieri c’è stata l’inaugurazione del MuSo, il nuovo e multimediale Museo del Sottosuolo, con la presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Nel museo del sottosuolo la storia si mescola alla terra. Sogliano nei secoli ha plasmato un mondo sotterraneo dove antiche grotte e cavità, usate un tempo come rifugio, servivano per conservare provviste di cibo, vivande e non solo. Oggi una parte di questi luoghi viene raccontata sotto Palazzo Nardini, la sede del museo, dove un’importante opera di recupero consente di immergersi nella storia sotterranea del territorio. C’è un display touch interattivo per guidare il pubblico nel passato e nel presente della Sogliano sotterranea. Racconti, immagini, suoni, costumi e usanze si mescolano per narrare la storia di una comunità che ha fatto del sottosuolo un’importante risorsa economica e culturale.

Ha commentato il presidente Bonaccini: "E’ un piccolo gioiellino che imprezioscise la storia di un territorio nel quale attraverso il lavoro, la fatica e il sudore si riuscì a creare le condizioni per garantire sussitenza e opportunità per lgli abitanti peraltro contribuendo alla realizzazione di un formaggio straordinario che come dop fa parte dei 44 prodotti igp e dop dell’Emilia Romagna".