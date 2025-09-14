Mussolini e Bombacci in scena. Teatro stracolmo per il comizio

Benito Mussolini e Nicola Bombacci (attenti a quei due) a Cesena oltre un secolo fa: quando entrambi erano socialisti ‘intransigenti’, antimilitaristi sfrenati ma cultori della rivolta e della ‘giustizia’ proletaria. 7 settembre 1910, Teatro Giardino (poi Teatro Verdi) colmo come un uovo tra un profluvio di bandiere rosse e applausi scroscianti per l’atteso comizio del giovane Mussolini, introdotto da Bombacci, per la commemorazione della morte del socialista Pio Battistini ucciso da un sicario repubblicano della setta della Boratella, quasi vent’anni prima.

Nel 1901 c’era stata la pubblica pacificazione e il ‘perdono’ tra il PRI rinnovato e il Psi riformista, politicamente alleati. Ma stavolta Mussolini rimescolerà le carte, a suo uso e consumo: allora era il leader socialista rivoluzionario emergente, direttore e proprietario del giornale forlivese ‘La Lotte di Classe’ che di lì a breve assorbirà Il Cuneo’, giornale cesenate ‘rosso’ diretto da Bombacci. Il ‘vibrante’ comizio di Mussolini sarà poi pubblicato in opuscolo allegato a ‘La Lotta di Classe’.

Rileggere oggi in controluce storica quel comizio (l’opuscolo, volendo, è consultabile in biblioteca) è quanto mai rivelatore dei successi sviluppi mussoliniani: il linguaggio è sempre uno specchio. Riecheggia già tra quelle righe sapientemente modulate (Mussolini stava già esercitandosi quale abile oratore e domatore di folle) quel ‘o con me o contro di me’ che sarà il tema conduttore del futuro dittatore fascista. In quel suo discorso cesenate intriso di umori sovversivi Mussolini perdonava anch’egli il sicario, ingenuo e ‘devoto gregario’(da vari anni in galera) che aveva ammazzato Battistini, ma rimetteva il PRI sul banco degli imputati, processandone ‘l’animo borghese’ di quei repubblicani ‘disonesti e malversatori’, mandanti di quel truce delitto.

A questo punto, vent’anni dopo, Mussolini presentava al PRI cesenate, roccaforte dei repubblicani italiani, una cambiale: scegliere da che parte stare, una volta per tutte, dalla parte della borghesia oppure del popolo. E lasciando loro, a suo dire, una sola via d’uscita: ovvero far parte di un fronte antistatale e rivoluzionario che lui (Mussolini socialista) stava costruendo. A buon intenditor, poche parole.

Analoga anche se ancor più sorprendente, sarà la traiettoria di Nicola Bombacci che diverrà ‘il comunista in camicia nera’: romagnolo, di Meldola, quasi coetaneo di Mussolini, come lui maestro elementare, stessa scuola a Forlimpopoli. Nel 1910 è segretario cesenate della Camera del Lavoro. Diversamente da Mussolini sarà tra i fondatori del Partito Comunista d’Italia nel 1921 e in prima fila a Mosca ai funerali di Lenin nel 1924. Espulso dal partito nel 1927, Bombacci cade in disgrazia. Mussolini lo aiuterà consentendogli iniziative giornalistiche tra la rabbia dei fascisti ‘intransigenti’.

Nel feroce crepuscolo della repubblica di Salò Bombacci sarà l’ombra, l’amico fidato del duce in disgrazia, anche durante la fuga disperata verso la Svizzera. Anche Bombacci sarà fucilato a Dongo il 28 aprile 1945, insieme a gerarchi fascisti: quelli che vent’anni avevano dileggiato il barbuto ‘Lenin di Romagna’ nelle loro canzonacce: ’con la barba di Bombacci noi faremo spazzolini/ per lustrare gli stivali a Benito Mussolini…’.