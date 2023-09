Mutui alle stelle, parte la campagna ’Adotta un altro tasso’

Bcc Romagnolo ha deciso di offrire mutui a tasso agevolato per un periodo limitato. Il tasso ovviamente ha un impatto significativo sulla rata mensile di finanziamenti e mutui ed il rialzo dei tassi di interesse adottato dalla Bce per contrastare la corsa dell’inflazione continua a pesare sui bilanci delle famiglie e sul rispetto delle scadenze di pagamento di mutui e prestiti. Fino al 18 ottobre i consulenti di Bcc Romagnolo sono a disposizione per trovare il tasso giusto per ogni necessità. La campagna promozionale sui mutui, intitolata ’Adotta un altro tasso’, è rivolta a tutti coloro che hanno già un mutuo e desiderano rivedere l’importo del tasso applicato al loro piano, ma anche a chi è in procinto di acquistare un immobile e ha bisogno di una consulenza. La banca di credito cooperativo locale Bcc Romagnolo, frutto dell’unione tra due Bcc storiche (Bcc Gatteo e Banca di Cesena), si conferma al fianco delle persone, nell’ambito del proprio ruolo a sostegno del territorio sotto il profilo economico e sociale. Per accedere alla promozione è sufficiente prendere un appuntamento in filiale tramite il sito della banca oppure inquadrando il QR code in locandina. Info su: www.bccromagnolo.it