Mutui, l’importo medio è 138mila euro

Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it–Mutui.it, nei primi dieci mesi dell’anno l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Forlì-Cesena è stato pari a 137.869 euro, il terzo valore più alto rilevato in Emilia-Romagna.

Allargando l’analisi a tutta l’Emilia Romagna emerge che, nel periodo analizzato, la richiesta di finanziamenti è aumentata del 21% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tornano a crescere anche l’importo medio richiesto, arrivato a 135.887 euro (+5%) e il peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 19% del 2023 al 28% del 2024.

Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Emilia-Romagna da gennaio a ottobre 2024 emergono delle differenze a livello locale: Bologna è la provincia emiliano-romagnola con l’importo medio più alto (148.046 euro), seguita da Rimini (145.733 euro) e Forlì-Cesena (137.869 euro).