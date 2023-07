MyCesenatico, l’app turistica che elimina la carta

I principali campeggi, il territorio di Cesenatico e le bellezze della Romagna, sul telefono e sul tablet. Da quest’anno c’è una nuova app, myCesenatico, scaricabile gratuitamente e che di fatto racchiude un mondo intero. Il Cesenatico Camping Village e il campeggio Pineta sul Mar, sono i promotori di una iniziativa che al suo esordio è già un successo, visto che sono già oltre 10mila le registrazioni effettuate in questa prima parte della stagione 2023. È un progetto digitale e altamente tecnologico, ma di facile acquisizione e semplice lettura, tant’è che persino le persone con minori dimestichezze con iPhone e smartphone, riescono con poche mosse ad avere tutto sul palmo. Oltre al notevole progresso ed al passo avanti nelle relazioni, c’è anche tanta attenzione all’ambiente, tant’è che si risparmieranno quintali di carta e parecchie cartucce d’inchiostro. Le mappe, i calendari degli eventi, l’animazione, i servizi, i numeri utili, gli eventi e le opportunità di Cesenatico e delle località romagnole dell’entroterra, d’ora in poi non saranno più stampate e consegnate ai turisti, ma inviate direttamente sulla app. Ma non è tutto, perchè con myCesenatico è anche possibile navigare, raggiungere la propria piazzola del campeggio, andare al supermarket, nel ristorante pizzeria, prenotare l’ombrellone in prima fila, sapere in tempo reale le news sull’animazione, i servizi delle piscine e persino vedere quando sono disponibili la parrucchiera, il barbiere e l’estetista all’interno dei campeggi. Persino il ceck in e il ceck out diventeranno digitali, senza carta e senza file alla reception, perchè i clienti, una volta accreditati, avranno un qr code sul telefono che li autorizza a tutti i servizi. L’iniziativa è stata presentata al ristorante Casa Tua, dove sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli ed il direttore del Cesenatico Camping Village Terzo Martinetti con il suo staff. "Questa app è una grande innovazione _ ha detto Gozzoli _, che oltre a dare nuovi servizi ai clienti dei due campeggi, consente ai turisti di conoscere le iniziative e le attività in Romagna, quindi è uno strumento per promuovere la destinazione, in linea con i progetti della Regione e del nostro Comune, con uno sguardo lungimirante all’ecosostenibilità". Martinetti punta molto sul progetto: "Eliminiamo la carta, evitiamo sprechi e perdite di tempo, comunicando in tempo reale con i nostri ospiti; i campeggi diventano così protagonisti di una innovazione ed il merito è dei miei più fidati collaboratori e collaboratrici, che attraverso progetti come questo, rendono più moderne le strutture".

Giacomo Mascellani