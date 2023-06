Nasce Care, un comitato per aiutare chi ha subito danni per l’alluvione

A Savignano è nato il Comitato Associazioni del Rubicone per le Emergenze (Care) che raccoglie l’esigenza del volontariato del territorio di fare quadrato per meglio supportare chi ha subìto danni dall’alluvione. Il progetto si è concretizzato nel corso di un incontro cui erano presenti Gigi Contardi, rappresentante del volontariato locale, e il vicesindaco Nicola Dellapasqua. Nel corso dell’incontro è stato deciso di aprire un conto corrente per iniziare un percorso di solidarietà comune. Care ha raccolto l’adesione delle associazioni Aido, Amici di don Baronio, Amici di Padre Lello, Astronomica del Rubicone, ’Diffusione musica’, ’Mani come farfalle’, Homo Viator, Avis di Fiumicino e Savignano sul Rubicone, Azione Cattolica, Caritas di Savignano sul Rubicone e Roncofreddo, Centro culturale filatelico numismatico Rubicone, Centro per i diritti del malato, Gruppo Protezione Civile di Savignano, Il Solco, Masci, parrocchie di Santa Lucia, Castelvecchio, Cesare-San Giovanni, Pittori della Pescheria Vecchia, Podistica Seven, Progetto Condivisione, Pubblica Assistenza Comprensorio del Rubicone.

e. p.