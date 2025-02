Nasce il Giro del Mito sulle strade di Pantani

In sella e sui pedali. Nasce il Giro del Mito, che si snoderà domenica 13 luglio sulle strade di Marco Pantani, per dar vita alla nuova iconica granfondo ciclistica di Bagno di Romagna. Una importante gara per cicloamatori e cicloturisti, nata da una felice idea di Sporting Club River22, dinamica società del paese termale, in continua espansione, specializzata in fitness, tennis, padel. Una granfondo per gli audaci, chiamati a sfidare se stessi e il tempo, illuminati dai Miti di un territorio straordinario che, nel suo biglietto da visita, presenta, fra l’altro, Le Foreste Sacre, Marco Pantani, le grandi corse come il Giro d’Italia e il Tour de France, che lo hanno attraversato.

E’ già possibile preiscriversi: solo i primi 50 preiscritti, al momento dell’acquisto del pettorale base, avranno accesso alla prima griglia senza costi aggiuntivi. Questa nuova granfondo nasce per chi vuole vivere il ciclismo come una sfida, ma anche come atto di scoperta e di connessione con il verde delle Foreste Sacre e del territorio del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Il programma è modulato in due giorni di festa, sabato 12 e domenica 13 luglio, con tante attrazioni per iscritti, accompagnatori e turisti presenti a Bagno. Un fine settimana con stand gastronomici, musica, merchandising e area expo e giochi a tema per i più piccini.

Per quanto riguarda gli itinerari verranno toccate anche varie strade del mito di Pantani e del Giro d’Italia. I partecipanti potranno scegliere tra il percorso lungo (140 chilometri) e quello corto (80), che toccheranno anche i passi più noti della Vallata del Savio e dintorni, tra cui Mandrioli (1.173 mslm), Carnaio (800), Calla (quasi 1.300), Fumaiolo (1.400).

gi. mo.