Nasce il ’patto di collaborazione’ tra amministrazione e cittadini

Nell’ambito del progetto o percorso partecipativo di ’Mercato Trifase’ l’amministrazione comunale di Mercato Saraceno - dopo avere approvato il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani - rende noto che a partire dal 22 febbraio scorso e fino al mese dicembre prossimo, sarà possibile presentare le proposte di collaborazione per la realizzazione di interventi condivisi. Sono "patti di collaborazione" con i cittadini, questi, che possono riguardare interventi di pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e beni che i cittadini assieme all’amministrazione, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo.

Sul punto il vice sindaco Raffaele Giovannini afferma: "L’apporto dei cittadini e cittadine, singolarmente o in forma associata (anche informale), è un modo innovativo e complementare alla gestione tradizionale di governare il territorio e la nostra comunità, attraverso il protagonismo dei cittadini stessi. "Promuovere l’impegno civico e la collaborazione tra cittadini e Comune (nella foto) - aggiunge - costituisce una leva strategica per stimolare in modo innovativo l’intervento dell’Amministrazione stessa, in risposta ai bisogni della comunità locale e può qualificare, in modo significativo, la qualità della vita. Avere una comunità attiva e con senso civico è un valore aggiunto di aggregazione e di appartenenza ad un territorio".

Edoardo Turci