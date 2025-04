Nasce la Fondazione Valducci

Ha sempre creduto che il vero successo non si misurasse solo con i risultati aziendali, ma anche con l’impatto positivo che si lascia sulle persone e sulla comunità. Anche per questo, oggi, Roberto Valducci di Savignano, fondatore di Valpharma, sarebbe particolarmente orgoglioso nel vedere nascere la fondazione che porta il suo nome. Da pioniere dell’industria farmaceutica, Valducci ha portato, per primo, il settore farmaceutico in Romagna e a San Marino, con un’azienda che si è specializzata nel rilascio prolungato dei farmaci e che oggi esporta in 70 paesi in tutto il mondo. E’ stato valente presidente dell’Accademia dei Filopatridi. Ha promosso, negli anni, numerosi progetti educativi, culturali e sociali, con un’attenzione particolare ai giovani, ai quali ha spesso offerto opportunità di crescita importanti e al ruolo delle donne nel mondo dell’imprenditoria, in anticipo sui tempi. Ed è proprio a questa eredità che guarda la neonata organizzazione, un luogo dove il sogno di un uomo diventa ispirazione e opportunità per le nuove generazioni. A presiederla è Alessia Valducci, figlia di Roberto, vicepresidente il nipote Francesco Ridolfi, mentre gli altri soci fondatori sono la moglie di Valducci, Piera Aniceti, il genero Andrea Ridolfi e il nipote più giovane Nicola Ridolfi. Ha detto Alessia Valducci, alla guida del Gruppo Valpharma: "Sei stato sia un visionario, che un uomo di azione, papà. Oggi il ricordo della tua vita è più presente che mai e continua attraverso di noi". Tra i principali obiettivi della fondazione c’è il supporto dei giovani talenti, con borse di studio e programmi formativi, la promozione dell’innovazione e della ricerca e il sostegno alla cultura e al sociale.

Si legge nell’atto della Fondazione Valducci: "L’innovazione parte dalla visione. Solo chi osa immaginare il futuro può davvero cambiarlo. Le grandi imprese non nascono per caso, ma dalla capacità di vedere oltre l’orizzonte. Roberto Valducci ha costruito il suo percorso con coraggio e intuizione, trasformando sfide in opportunità e idee in realtà. La fondazione raccoglie il suo testimone, promuovendo l’innovazione in ogni sua forma: tecnologica, sociale e culturale. Perché il progresso appartiene a chi non ha paura di reinventarsi. Il successo non è solo personale, ma collettivo. Il valore di un’azienda, così come quello di una vita, non si misura solo nei risultati raggiunti, ma nell’impatto che lascia sulle persone. La fondazione Valducci mira a generare un cambiamento concreto, sostenibile e duraturo. Perché il vero cambiamento inizia quando qualcuno crede in te".

Ermanno Pasolini