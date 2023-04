Nasce l’area verde ludica di Saiano Scolari a piedi nudi nel bosco

di Francesca Siroli

Natura e libri protagonisti della scuola primaria sulle colline di Saiano, tanto cara a Gianfranco Zavalloni. Per la gioia di piccoli e adulti, lo scorso sabato sono stati inaugurati il giardino attrezzato e la biblioteca che arricchiscono il piccolo plesso dove il modello di educazione è legato alla visione pedagogica dell’indimenticato dirigente scolastico e pedagogista.

Entrambi i progetti sono stati realizzati grazie alla collaborazione dei genitori, maestre e dei bambini stessi. Lo spazio verde esterno la scuola si è trasformato in una sorta di bosco selvatico in cui gli alunni possono, ancora di più, scorrazzare e giocare. Qui sono stati creati un semenzaio, percorsi sensoriali con sfoggio di piante variegate e odorose, ideali per essere calpestati a piedi nudi, e poi ancora un dedalo costruito con canneti e arbusti che, una volta cresciuti, si intrecceranno in capanne dove potersi rifugiare. L’intervento, volto a incentivare le attività di educazione all’aria aperta, è stato realizzato dal team Ferula landscape & nature.

"Questo progetto ha beneficiato dei fondi europei Pon per l’allestimento di giardini e orti didattici - spiega Roberta Bertozzi del Terzo Circolo Didattico -. Mentre per i nostri plessi situati in centro città ci siamo orientati sugli orti, per la scuola di Saiano, immersa in un contesto agreste, abbiamo deciso di ripensare l’area gioco nell’ottica della crescita emozionale e cognitiva degli alunni, secondo i principi del ‘Manifesto dei diritti naturali dei bambini e delle bambine’ di Zavalloni". C’è poi ‘Pippi’, la nuova casa dei libri ospitata negli spazi del polo scolastico, che annovera anche una scuola dell’infanzia dove Zavalloni fu maestro per tanti anni, primo uomo a ricoprire tale ruolo in Emilia-Romagna. Così era infatti soprannominato dagli amici, ma è anche un richiamo alla celebre eroina creata dalla penna di Astrid Lindgren diventata un classico intramontabile".

Anche qui le famiglie hanno fatto la parte del leone donando quasi un migliaio di volumi. E la cosa più bella è che la biblioteca non è a uso esclusivo della scuola, bensì aperta a tutti, ai residenti delle colline come pure a chi passa per caso, nei pomeriggi di giovedì e sabato. Al taglio del nastro sabato erano presenti, tra gli altri, il vicesindaco Christian Castorri e la psicologa Anna Lia Mariani, che è stata amica e collega di Gianfranco Zavalloni ed è figlia di Sergio Mariani, il direttore didattico a cui è intitolato il plesso di Saiano.