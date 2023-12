Nasce lo Sportello facile territoriale. Cento servizi online per 5 Comuni

Di corsa verso un’integrazione dei servizi territoriali sotto la spinta della digitalizzazione. Sono oltre 100 quelli dello Sportello Facile territoriale che nasce domani e mette insieme Cesena, Bagno di Romagna, Montiano, Mercato Saraceno e Verghereto, tutti già con uno sportello precedentemente attivo ma non in rete. Sbarca così un unico grande contenitore coordinato dall’Unione dei Comuni della Vallesavio accessibile ad ognuno dei suoi 116 mila cittadini - esclusi quelli di Sarsina - da qualunque comune parta la loro richiesta.

La rete mette in sinergia i cinque punti d’accesso dei comuni dell’Unione più quelli del Montefiore e di Borello, mentre un altro è in via di realizzazione a S.Egidio. Quali i servizi erogati? Alcuni esempi: denunce di nascita e morte, certificati anagrafici, richiesta del bollino rosa per le donne in stato interessante, licenze di caccia e pesca, documenti relativi ai parcheggi e ai pass nelle zone a traffico limitato, prenotazioni per attivare o rinnovare la carta di identità, firmare proposte di legge, attivazione di Spid, Cie, informazioni per l’accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione e attivazione di un domicilio digitale per il quale lo Sportello fornirà un indirizzo gratuito di posta elettronica. Resta attivo tuttavia l’accesso tradizionale in presenza benché già oggi alcuni servizi, come quelli dedicati alle scuole, registrino un ingresso digitalizzato che supera il 90 per cento del totale.

"Saranno in rete anche gli addetti agli Sportelli dei cinque comuni - precisa il direttore dell’Unione Alessandro Francioni - che andranno a sostituire i dipendenti nei comuni dove momentaneamente dovessero mancare per ferie, maternità o malattia". Ma non significherà una contrazione dei dipendenti attuali che, anzi, crescono di una unità.

"L’Unione -spiega il sindaco Lattuca evidenziando che l’operazione è tra le prime in Italia : non rappresenta una sovrastruttura ma una sinergia tra forze già attive e se Sarsina, che oggi è guidata da una forza politica che mal digerisce il successo dell’Unione, vuole ripensarci, la porta è spalancata". Ma ciò che rappresenta una forza in più è il supporto per l’accesso ai servizi da parte di chi ha bisogno di un’alfabetizzazione digitale: ci sono a disposizione 50 mila euro del Pnrr per attivare un certo numero di facilitatori. "E’ un’esperienza che già abbiamo sperimentato con ottimi risultati e con un bel rapporto tra giovani e anziani" dice la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi.

"Stare insieme - commenta il sindaco di Montiano Fabio Molari - è fondamentale per le piccole realtà come la nostra. Con la rete dello Sportello Facile Territoriale anche la periferia si sente al centro". Il nuovo Sportello fa avanzare ulteriormente il nostro comprensorio nella classifica dei comuni capoluogo maggiormente digitalizzati, in cui occupa la 17a postazione. Tanto che la Regione ha scelto il Comune di Cesena per una iniziativa, fissata per il 6 marzo 2024, che porterà in città due giornate di approfondimento tematico. Lo Sportello Facile Territoriale resterà aperto per 34 ore settimanali. E’ in elaborazione anche un’app da scaricare su smart phone con accesso a tutte le possibilità via internet.