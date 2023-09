Nasce un bosco nell’area verde di Sant’Anna

L’area verde di Sant’Anna, tra il fiume Savio e la zona delle Concessionarie di Cesena, sarà interessata da un importante progetto di imboschimento a cura del Comune e di Arbolia con la messa a dimora di 2977 piante. Questa fase sarà preceduta da una opportuna preparazione del terreno che consiste in un’attività di aratura e di profonda lavorazione del suolo, spandimento del letame maturo o compost e una lavorazione di affinamento dello stato superficiale. Lo scopo è di donare un nuovo bosco alla città al fine di implementare la dotazione del patrimonio verde comunale e difendere la biodiversità naturalistica del territorio..

"La nascita di questo bosco che si estende per 19.245 mila metri quadrati – commenta l’assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – avviene in un momento particolarmente significativo per la nostra città: rappresenta la rinascita e ci accompagna verso un futuro che deve essere sempre più caratterizzato dalla forte relazione tra l’ambiente urbano e l’elemento naturalistico". Saranno messi a dimora alberi di nocciolo, frassino, salice, pioppo, pesco, melo, albicocco, ciliegio e prugna.