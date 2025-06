"Nascerà un’area verde nell’area ’Campo dei tigli’"

Il Comune di Mercato Saraceno, nell’ambito del ’Bando Rigenerazione Urbana 2024’, si è aggiudicato un finanziamento regionale classificandosi sesto su 49 progetti ammessi. "Il progetto – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e alla rigenerazione urbana, Raffaele Giovannini – dal valore di un milione e 500mila euro, sarà sostenibile dal punto di vista ambientale e fortemente orientato all’efficienza energetica. Il contributo regionale ammonta a 850mila euro, il massimo ottenibile per le dimensioni del nostro Comune, mentre i restanti 650mila euro saranno coperti da fondi esterni destinati alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico".

Il progetto si è concentrato sulla riqualificazione dell’area adiacente al Campo dei Tigli in via Garibaldi (zona detta "il lago"); che sarà trasformato in un’area verde fruibile dalle famiglie, con l’integrazione di ulteriori funzioni. È prevista l’acquisizione dell’immobile esistente, la cui destinazione sarà definita attraverso un percorso partecipativo con la cittadinanza, orientato a finalità culturali, ricreative o turistiche. L’area selezionata si inserisce nel contesto del masterplan urbanistico che coinvolge il centro del capoluogo e la frazione di San Damiano. La sindaca Monica Rossi commenta: "Stiamo portando avanti il nostro programma senza trascurare le urgenze e i progetti già in corso, ma puntando con decisione su una visione di riqualificazione e rilancio per Mercato Saraceno".