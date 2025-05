"Nasconde molti punti oscuri"

Carlo Gambino ritiene "che l’intelligenza artificiale sia una grande opportunità. Come tecnico responsabile estero in un’azienda ritengo che l’intelligenza artificiale sia uno strumento valido e importante ma bisogna utilizzarlo con giusta cautela. I punti oscuri della intelligenza artificiale non mancano. Ho messo più volte alla prova la A.I. per capire se risponde correttamente a determinati quesiti che riguardano le formulazioni finali. Ma a volte mi sono accorto che l’intelligenza artificiale ‘va in crisi’. Alcune volte da’ risposte giuste ma altre volte dà risposte non corrette e poi chiede aiuto agli esseri umani. Bisogna verificare quelle che sono le risposte giuste e quelle sbagliate".